Žena začala rodit v přístřešku. Na svět přivedli chlapečka strážníci!

V provizorním přístřešku nedaleko bývalých kasáren v Chebu začala v pondělí žena rodit. Společně se strážníky vyrazila na místo i záchranka. Zdravotníci ale na místo vyjížděli až ze Sokolova, u rodičky tedy dřív byla chebská městská policie.

"Strážníci dorazili na místo během několika minut. Zjistili, že žena už rodí a dokonce začíná být vidět i hlavička dítěte. Matka již nebyla schopná z přístřešku vyjít, takže nezbývalo, než porod dokončit v těchto stísněných podmínkách," sdělila Andrea Lokingová z chebské městské policie.

Muži tak vzali věc doslova do svých rukou a postupovali podle telefonických instrukcí záchranné služby. Děťátko se jim úspěšně podařilo odrodit. O chlapečka se postarali až do příjezdu záchranářů. "Záchranná služba si matku i s dítětem převzala do další péče,“ doplnila Lokingová.