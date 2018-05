To jste v TV neviděli: Na ostrově museli přerušit hru. Šlo o zdraví!

V pondělí večer jste mohli sledovat pokračování reality show Robinsonův ostrov. Soutěž se pomalu ale jistě blíží do svého finále a promluvit do hry by určitě chtěli i ti, kteří už jednou byli vyloučeni. Pro dva z nich ale cesta nadobro skončila.

Stará spojenectví dávno neplatí, kmeny Kalinga a Manobo se definitivně rozpadly. Po Radimovi musel ze hry odejít i Petr a ukázalo se, že ženská aliance začala nabírat na síle. O své místo ve hře by se chtěli znovu přihlásit také odpadlíci z ostrova vykoupení. Na ty čekal v pořadí už druhý souboj. Jako poražení z něj odešli Bára s Dominikem, kteří si o svém pobytu na ostrově povídali s moderátorem Ondrou v pořadu Jak to vidí Robinsoni.

reklama

Bára prý neměla pobyt na ostrově s třemi dalšími kluky úplně jednoduchý. Svěřila se dokonce, že jí schválně dávali méně jídla. Dominik, který na ostrově vykoupení sám strávil víc než deset dní, zase přiznal, že shodil 16 kilo.

I na soutěžící z hlavního ostrova čekala soutěž – tentokrát o imunitu. Bára i Dominik byly ze hry nadšení a s chutí by si ji zkusili taky. "Konečně by tam měli soupeře," vtipkoval Dominik. Podle Ondry to ale taková legrace nebyla. "Nebylo úplně jednoduché jim tu hru vysvětlit," vzpomínal moderátor. "Tak vidíš, kdo tam stojí," přisadil si Dominik.

Ondra dokonce přiznal, že hru museli zastavit! "Soutěžící se začali hrozně hádat a strkat, začalo to být fyzický. Museli jsme si znovu vysvětlit pravidla," přiznal. Z imunity se nakonec radoval Mirek.

Co si Bára s Dominikem mysleli o intrikánce Katce? A jak to ve skutečnosti bylo s kradeným mýdlem? Nejen na to se podívejte v pořadu Jak to vidí Robinsoni? Předchozí díl Robinsonova ostrova si můžete pustit zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.