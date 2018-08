To v Ordinaci ještě nebylo! Herečka naznačila lesbický vztah

Zdravotní sestřička Tien v Ordinaci zatím neměla žádný pořádný vztah. Podle její představitelky by se to ale mělo už brzy změnit. Herečka zároveň prozradila, jakého partnera by Tien přála. Něco podobného tu ještě nebylo!

Diváci Ordinace v růžové zahradě 2 už toho zažili hodně. To, co naznačila představitelka sestřičky Tien, v seriálu ale ještě nebylo. Herečka Ha Thanh Špetlíková se rozpovídala o vztazích své postavy a o tom, co by mělo následovat.

"Nemá v Ordinaci žádný vztah a už je to fakt dlouho. Takže si myslím, že když už, měla by mít pořádný vztah a měla by překonat všechny ty bariéry. Takže nejlíp lesbický, to tam ještě nebylo," prohlásila Ha Thanh v rozhovoru pro Nova.cz.

O Tien už před lety usiloval doktor Jáchym Kalina (Lukáš Hejlík), nějakou dobu spolu dokonce bydleli. Jenže krásná sestřička si stále držela odstup a k ničemu vážnějšímu tak nedošlo. Neustálé odmítání nakonec přestalo bavit i sanitáře Jirku (Adam Kraus).

Jestli se Tien konečně dočká milostného vztahu nebo alespoň vášnivé scény, zatím tvůrci seriálu neprozradili. Ordinace ale startuje už 28. srpna, a tak nemusí diváci na odpověď dlouho čekat.