To z Robinsona vystřihli! Hru přerušili kvůli vážnému zranění

Po týdnu na nehostinném ostrově už většina soutěžících nemyslí na nic jiného než na jídlo. A právě o pořádnou dávku energie ve formě steaků se tentokrát hrálo. Jenže to bylo hodně náročné, zatímco člen jednoho týmu se snažil udržet kůlu, hráči z druhého kmene se ho vší silou snažili odtrhnout.

reklama

Není divu, že se tato drsná hra neobešla bez zranění, a to dokonce tak vážného, že musela být soutěž přerušena. Jarda totiž Bizonovi zlomil nohu. "Křuplo mu koleno, když jsem mu odendával druhou nohu. Bylo slyšet i cítit, jak to křuplo," vzpomínal Jarda v pořadu Jak to vidí Robinsoni.

Hra se podle moderátora Ondřeje Novotného zastavila na relativně dlouho. "Vůbec jsem nevěděl, jestli Bizon bude moct pokračovat. Dopadlo to tak, že Bizon nakonec vůbec nevěděl, že má něco zlomeného v koleni, nějaký úlomek. Dozvěděl se o tom až někde na Aljašce nebo doma," popsal Ondra.

To však vzápětí upřesnil Jenda. "Na Kamčatce! Přešel ještě hory, pak šel k doktorovi a zjistil, že má zlomenou kůstku v koleni," řekl hráč, který soutěž opustil jako úplně první.

Nebylo to ale jediné zranění, které si během hry někdo přivodil. "Kačka totálně dodrápaná, Bizon ta noha, Dominik měl na chvíli vyhozený prst," vypočítával Ondra.

Ani Jendovi se na ostrově zranění nevyhnula. Dodnes nese jejich následky. Co mu ještě nestihlo dorůst? Na to se podívejte v celém díle Jak to vidí Robinsoni. Středeční díl Robinsonova ostrova si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.