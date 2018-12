Tohle chtěli, ať jíme? V obchodech nabízeli pěkné hnusy! Nemáte je?

Seznam bezmála stovky nebezpečných potravin zveřejnila v uplynulých dvou měsících Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Kdyby se nám dostaly na stůl, mohly by nám způsobit i zdravotní problémy.

Stovky nebezpečných potravin objeví každý rok inspektoři na pultech obchodů. Nebýt nich, nepozorný zákazník by si je koupil a mohlo by být zle. Seznam rizikových produktů potom zveřejňují kontroloři na stránkách Potraviny na pranýři, a to včetně vyjmenování nedostatků, které u nich odhalili.

Za nebezpečné považují kontroloři takové potraviny, které nesplňují požadavky na bezpečnost stanovenou předpisem. Jde například o překročení hygienického limitu pro cizorodé látky, použití nedovoleného množství tzv. éček či nedodržení mikrobiologických požadavků.

Bezpečnost potravin může být také ohrožena přítomností cizorodých předmětů v potravinách. Může se jednat například o písek, skořápky, střípky skla a podobně.

V následujících galeriích se podívejte, které potraviny byly v říjnu a listopadu zveřejněny na stránkách Potraviny na pranýři:

Pozn. SZPI zveřejňuje vždy záznamy o kotrolách se zpožděním. Odebírané vzorky tak většinou pocházejí z období prázdnin.