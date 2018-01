Tohle je tvář zrůdy! V létě měl muž brutálně znásilnit ženu v Plzni

Policie po násilníkovi pátrala od 21. srpna loňského roku. Tehdy měl kolem desáté hodiny večer násilím donutit ženu k zvlášť odpornému sexuálnímu jednání. O několik dní později poprosili policisté o spolupráci také veřejnost.

Podařilo se jim zjistit jen to, že často přespává v tábořišti bezdomovců v Roudné ulici v křoví. Chytit se jim ho ale nepodařilo – tedy až doposud.

Ve středu se redakci Krimi Plzeň ozval čtenář s tím, že hledaného muže viděl, jak míří do parku za nákupním centrem Plaza. Reportéři okamžitě upozornili kriminalisty a na místo sami vyrazili. Společně hledali muže v parku asi 15 minut, vše ale nasvědčovalo tomu, že se mu znovu podařilo uniknout. Reportéři už chtěli z místa odjet, vtom si ale muže všimli.

"Podezřelého ze znásilnění odpovídajícího popisu jsem uviděl u Červené lávky ve stejný okamžik jako on mě. Snažil se rychle odejít, ale postavil jsem se před něj a požádal jsem ho, aby na místě počkal na příjezd policistů. Začal sahat pod bundu, tak já dal ruku na pouzdro s pistolí tak, aby to viděl, a řekl mu, aby nedělal pitomosti. On řekl, že blbnout nebude a že tedy na místě počká. Když jsme se tak hezky domluvili, dal jsem mu cigaretu a on slušně poděkoval," popisoval redaktor.

Policisté byli na místě do pěti minut a odvezli muže na služebnu. Ve čtvrtek mu sdělili podezření ze spáchání zločinu znásilnění, ve vězení může skončit až na deset let. Muž se potom neúspěšně pokusil o sebevraždu a skončil na psychiatrii v Dobřanech. V pátek ho soud poslal do vazby a byl převezen do brněnské věznice.