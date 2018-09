Tohle nečekal! Jak reagoval Gott, když zjistil, že slavík nebude?

Fanoušky ve čtvrtek zaskočila zpráva, že oblíbená anketa Zlatý slavík se letos konat nebude. Organizátoři totiž plánují její rozsáhlou proměnu. Co na to říkají samotní zpěváci?

Tak tohle Karel Gott nejspíš opravdu nečekal. Dlouholetá hvězda ankety ale její přerušení nebere nijak tragicky. "Mám na to hezké vzpomínky, s kolegy jsme se setkávali na předávání ceny. Od některých jsem se inspiroval. Je potřeba to modernizovat, chápu. Nevím, co mají v úmyslu organizátoři, ale doufám, že v příštím roce se slavík vrátí a podaří se anketu obnovit," řekl Gott.

S ještě větším klidem bere přerušení slavíka jeho trojnásobná vítězka Marta Kubišová. "Já jsem naprosto klidná, že nebude. Já mám z roku 1989 tzv. doživotního slavíka. Já si ty své tři plus jednoho krásně prožila. Ani nevím, kde je mám," přiznala Kubišová.

Podle pořadatelské agentury Musica Bohemica je potřeba systém ankety modernizovat. Nyní je totiž snadno zneužitelný. "Náš velmi otevřený hlasovací systém se v době sociálních sítí ukázal jako snadno zneužitelný. Podle dosavadních pravidel je možné hlasovat prakticky pro každého," popsal šéf agentury Jaroslav Těšínský.

Brzký návrat ankety by si přála i dvacetinásobná vítězka Lucie Bílá. "Věřím, že je ozdravná pauza dobré rozhodnutí, jako věřím, že se slavík opět znova narodí," nechala se slyšet.

Zlatý slavík přitom není jen o stálicích, některým mladým zpěvákům doslova odstartoval kariéru. "Doufám a jsem přesvědčený, že se slavík vrátí. Pro mě znamená začátek mojí kariéry. Na to už nikdy nezapomenu. Potom jsem to sledoval a jsem přesvědčený o tom, že slavík je silná značka. Když se řekne slavík, tak ví všichni. Doufám, že to bude pokračovat, protože by to byla škoda pro hudbu," myslí si Marek Ztracený.