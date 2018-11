Tohle neměl nikdo vidět: Největší trapasy, drby a pomluvy z Tváře

Show Tvoje tvář má známý hlas skončila. Vítězkou se stala herečka Michaela Badinková. Co se ale celou dobu odehrávalo v zákulisí? Berenika Kohoutová sbírala na všechny kompromitující materiály. A nakonec došlo i na ni…

Bonusový 13. díl pořadu FaceNews představuje ty největší trapasy, drby, pomluvy i odhalení, ke kterým došlo v průběhu natáčení páté řady show Tvoje tvář má známý hlas.

Některé záběry se do vysílání raději ani neměly dostat. To když zpěvák Vojta Drahokoupil čte vzkazy od svých fanoušků. Tolik upřímnosti asi nečekal.

Berenika Kohoutová si svým slíděním po drbech o ostatních neudělala mezi účastníky show moc kamarádů. Za všechny to shrnula Iva Pazderková. „Vyhráli bychom, kdybychom v týmu neměli Bereniku. Je sice mladá, krásná, ale to přece neznamená, že by měla něco moderovat,“ prohlásila o vystoupení v posledním dílu Tváře.

Všechny díly Facenews, pořadu ze zákulisí show Tvoje tvář má známý hlas, najdete na Novaplus.cz.