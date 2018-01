"Superkrvavý modrý měsíc" se ukáže po 35 letech

"Krvavý měsíc", který způsobuje zatmění, bývá viditelné zhruba třikrát do roka. "Superměsíc" pak jednou za 14 měsíců a "modrý měsíc" jednou za 2.7 let, informuje portál Space.com. Kombinace všech tří úkazů, která se odehraje na obloze ve středu, se však objeví poprvé po 35 letech. Další navíc nebude viditelná až do roku 2037.

Zní to trochu apokalypticky, ale podle vědců z NASA se není čeho obávat. Výraz "superměsíc" znamená, že měsíc bude díky odrazu Slunce až o 14 % výraznější než obvykle. Může tak působit, že je větší nebo blíž k Zemi, píše portál CNN.

"Modrým měsícem" nazýváme druhý úplněk v jednom měsíci. První úplněk v tomto roce jsme mohli vidět na Nový rok. "Modrý měsíc" není ve skutečnosti modrý, stejně jako "krvavý" není rudý.

Ačkoli výraz krvavý nemá vědeckou definici, vědci jej vysvětlují tak, že během měsíčního zatmění dochází k tomu, že slabé červené sluneční paprsky vykukují po stranách měsíce. Tím mu dodávají červenou barvu mědi.

Tento úkaz však na území Čech patrně nebude viditelný a nejvíc si ho užijí na Aljašce nebo v Rusku. Podle vědců z NASA ale záleží hodně na počasí.