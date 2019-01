Tomáš zůstal na syna sám. Žena (†32) mu zemřela, viní doktory!

Pro příslušníka cizinecké policie Tomáše Mauera to mělo být nejšťastnější období jeho života. S manželkou Renatou (32) se jim narodil syn Oliver. Během několika měsíců se ale celé rodině převrátil život naruby. Renata zemřela na rakovinu, na kterou lékaři přišli až po několika návštěvách nemocnice, urgencích a prosbách o pomoc. Na Tomáše a jeho syna Olivera po této tragédii byla vyhlášená veřejná sbírka.

Smrt je součástí našich životů, ale občas ale zasáhne i mladého člověka, pro jehož okolí to může mít velmi tvrdý dopad. V takové situaci se nyní ocitl policista Tomáš Mauer, který náhled ovdověl a zůstal sám na výchovu 18měsíčního syna.



Vše začalo poměrně banálním gynekologickým zákrokem, který měla Tomášova žena podstoupit. "V únoru 2018 byla moje manželka na laparoskopii, která proběhla v pořádku. V září ji pak podstoupila znovu, odstranili jí cystu na vaječníku. Následně byla propuštěná domů. Pak se jí ale začalo zvětšovat břicho, měla bolesti, takže jsme jeli do Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí," začíná svůj příběh policista Tomáš.



V nemocnici ale Renatě řekli, že jde o běžný pooperační stav, a tak ji propustili domů. Její stav se ale neustále zhoršoval, a tak se tehdy oba vydali do nemocnice znovu - a situace se opět opakovala. Jde prý o běžný pooperační stav a Renata může jít domů.



Břicho se Renatě však neustále zvětšovalo. Došlo to až k tomu, že bolestmi nemohla v noci spát. A tak se policista Mauer opět obrátil na nemocnici - a tentokrát už jí oznámil, že si veškerou komunikaci nahrává.

Smutná diagnóza: rakovina



"Od té doby se to hnulo a najednou ji začali vyšetřovat dva doktoři. Převezli ji do vinohradské nemocnice, kde hned pohmatem zjistili, že je v břiše voda," pokračoval zdrcený Tomáš. Operaci Renata podstoupila zpět v Podolí, kde jí z břicha odstranili neuvěřitelných 5 litrů tekutiny. A během této operace lékaři přišli na šokující zjištění - Renata má v břiše obrovský nádor.

"Pak už jsem jen poslouchal, jak je to katastrofální a neléčitelný. V Podolí jsem mluvil s primářem a u něj neproběhla žádná sebereflexe, žádná omluva, nic..." odmlčel se Tomáš. Po několika tahanicích si z nemocnice vyžádal zdravotní dokumentaci své partnerky a převezl ji do jiné nemocnice. Pomoc našel v Hlavově ústavu, kde hledali původce nádoru. Ten je ale dodnes nejasný - šlo buď o vaječník nebo o trávicí trakt.

Problém ale nastal, když chtěl Tomáš udělat z Renatiny krve genetické testy, aby mohl zjistit zdravotní předpoklady svého syna. "Prosil jsem je jednou, nic. Podruhé, nic. Potřetí už Renatě krev odebrat nemohli, protože byla mrtvá."

Ještě se stihli vzít



Renata zemřela 27. listopadu 2018. Pouhý měsíc poté, co jí rakovinu diagnostikovali. V takovém pokročilém stádiu, ve kterém Renatě rakovinu objevili, proto nezabrala ani celotělová chemoterapie - ta poslední možnost, kterou Tomáš zkusil. "Byl jsem připravený, že začnu shánět i Fénixovy slzy. Neřešil jsem, že to je nelegální."



Ještě před Renatinou smrtí ji stihl Tomáš požádat o ruku, svatbu měli ve společenské místnosti Nemocnice Na Bulovce. "Pořád jsem nevěřil, že by mohlo nastat to nejhorší. Byla to mladá ženská, mladý organismus. Té myšlence jsem se prostě vyhýbal. Říkal jsem jí, že jdeme na jaře na koloběžky, že s tím počítám. Před chemoterapiemi jsem za ní dovezl syna, ať ho ještě vidí. Když se ale neusmála, věděl jsem, že jsme v hajzlu," řekl Tomáš a zlomil se mu hlas.





Pomoc nejen od kolegů





V těžké životní situaci mu pomohli policejní kolegové. "My jsme určitě celou tu situaci vnímali. Tomášovi kolegové pomáhali, jak uměli. Prioritně jsme totiž lidé, kolegové a také tátové od rodin. A to je to hlavní," vyjádřil se k tragédii policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Pomoc poskytl i Nadační fond REGI Base:



Největší pomoc ale poskytl Nadační fond REGI Base, který pomáhá vojákům, válečným veteránům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům. Na Tomášův případ zřídili i sbírku pojmenovanou po Tomášově synovi Oliverovi. Ta probíhá prostřednictvím transparentního účtu Nadačního fondu REGI Base. "Jelikož se v této situaci může ocitnout kdokoliv z nás či našich blízkých, věříme, že veřejnost nezůstane k této události netečná," doufá Hynek Čech, zakladatel REGI Base.

Číslo transparentního účtu:

290 041 5315/2010



Ze sbírky se financuje vše, co souvisí s péčí o malého Olivera. Peníze ale poputují i na další podobné a bohužel i smutné případy. Bude se také dražit unikátní fotografie Tomáše s Oliverem od známého fotografa Jadrana Šetlíka. Výtěžek půjde opět na sbírku.



REGI Base ale funguje nejenom jako finanční podpora. Pomáhá i s obíháním úřadů nebo shání vhodné lékaře či jakoukoliv pomoc, kterou člověk, jehož se nadační fond rozhodl podpořit, zrovna potřebuje. "Naše přidaná hodnota je to, že spolupracujeme i se zahraničními subjekty a tu službu (vojákům, policistům, hasičům, pozn. red.) zajistíme i v zahraničí," dodal Hynek Čech.