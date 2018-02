Tomáše (13) bili spolužáci, skončil v nemocnici! Odešli s podmínkou

Před soud ve slovenských Levicích se postavili 17letý Timotej a o rok mladší Kristián. Spolu s dalším chlapcem loni v květnu v šatně základní školy na jihu Slovenska napadli teprve třináctiletého Tomáše. Útok natočili na mobilní telefon, píše portál tvnoviny.sk.

Tomášovi způsobili brutální šikanou vážná zranění. "Pohmoždění levé temenospánkové oblasti hlavy, které si vyžádalo přiměřenou dobu léčby a neschopnost v trvání sedmi dní, přičemž byl poškozený omezen na běžném způsobu života," uvedl soudce.

Oba chlapci před soudem prohlásili, že se cítí v plné míře vinni skutky, ze kterých byli obžalováni. Oba také činu litovali. Starší Timotej odešel s trestem půl roku vězení s podmínečným odkladem na 16 měsíců. Musí také navštěvovat psychologa.

Mladší Kristián byl ale kromě napadení spolužáka souzen také z ublížení na zdraví. Napadl a vážně zranil i vlastního strýce. "U něj došlo k poškození životně důležitého orgánu - mozku," prohlásil soudce. Kristián tak dostal souhrnný trest v trvání 15 měsíců s dvouletou podmínkou. Zároveň musí pojišťovně vyplatit 900 eur za léčbu zraněného strýce.

Oba se vzdali práva odvolat se, proto je rozsudek právoplatný. Útočníci se také měli obětem osobně omluvit, což udělali ihned po skončení soudu. "Ano, přišli za synem a omluvili se, ale nemyslím si, že by to bylo upřímné," sdělila maminka zbitého Tomáše, která nebyla spokojená ani s výší trestu. Raději by oba surovce viděla za mřížemi.

Brutální bitky se účastnil ještě třetí chlapec - Alex. V té době mu ale bylo pouze třináct let a nebyl trestně odpovědný. Teď se ale stejně dostal do vyšetřovací vazby za to, že v Ipeľském Sokolci napadl a okradl bezmocného důchodce.