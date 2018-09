Topná sezóna startuje. Jak poznat pravého kominíka od podvodníka?

V Česku začíná topná sezóna - letos skoro o měsíc později než loni. A to pro spoustu lidí znamená, že si musejí sehnat kominíka, aby jim prohlédl komín. A měli by být opatrní - za kominíky se totiž vydává i spousta podvodníků.

Za letošním opožděným startem topné sezóny stojí dlouhé léto. "Vloni klesla průměrná denní teplota pod 13 °C hned 1. září a během měsíce jen několikrát vystoupala nad tuto hodnotu. Od roku 2009 má letošní září nejdelší nepřetržité období s průměrnou denní teplotou nad 13 °C. Pod tuto hranici průměrná denní teplota v ČR klesla až tuto sobotu," vysvětluje mluvčí Teplárenského sdružení ČR Pavel Kaufmann.

Přitom třináct stupňů je onou pomyslnou hranicí, kdy podle vyhlášky končí léto a startuje topná sezóna. Stačí, aby průměrná teplota pod tuto cifru spadla dva dny po sobě a nečekalo se oteplení, a teplárny se rozjíždějí.

"Zatímco v jiných letech bývá rozptyl zahájení vytápění v různých městech republiky i delší než dva týdny, letos podzim přišel později a velmi rychle. Takže pokud se naplní předpovědi meteorologů, začne se letos topit ve většině tepláren během jediného týdne," odhaduje Kaufmann.

Topná sezóna pochopitelně neznamená "zápřah" jen pro teplárny, ale také pro kominíky. Těch je ovšem dlouhodobě nedostatek, takže v drtivé většině případů musejí lidé čekat, než se jim objeví u dveří.

Přesněji řečeno - než se u dveří objeví pravý, certifikovaný kominík. V posledních letech se totiž objevily i případ kominíků falešných.

"Situace je stále stejná – falešní kominíci se objevují každoročně v různých regionech. Podle dostupných zpráv letos řádili v Brně či na Svitavsku. Množství falešných kominíků nelze odhadnout – nikdo nevede žádnou evidenci, a kdyby vedl, stejně by podchytila jen usvědčené případy," přemítá mluvčí Společenstva kominíků Petr Dušek.

V poslední době se navíc podvodníci zaměřují na seniory, protože ti si hůř přes internet ověří, zda mají co dočinění s profesionálem, či podvodníkem.

Pokud chcete mít jistotu, že váš komín přišel zkontrolovat vyučený specialista, můžete se podívat do databáze hasičů nebo do živnostenského rejstříku. Na stránkách Společenstva kominíků je navíc k dispozici seznam všech členů. "Jejich odbornou způsobilost můžeme garantovat," říká Dušek.

Pokud jste stále na pochybách, vyžádejte si živnostenský a výuční list daného kominíka, případně si ověřte jeho členství ve Společenstvu kominíků. Poctivá kontrola pak trvá minimálně 20 minut a rozhodně se neprovádí z ulice.

Tak jako tak se ovšem obrňte trpělivostí. Kominík totiž rozhodně nepřijde hned poté, co si ho objednáte. "Zatímco na konci léta se čeká v řádech dnů, nyní už to mohou být i týdny, protože si jako každý rok všichni vzpomněli až na poslední chvíli. Kominíci nestíhají a to je problém, protože když někde přijdou na závadu, majitel už nemá čas na opravu," varuje mluvčí kominíků.

Pusťte si reportáž z loňského startu topné sezóny: