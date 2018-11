Totální dno i velká budoucnost! Co říká horoskop na listopad o vás?

Každý nový měsíc s sebou přináší určitý soubor očekávání a cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout. Podle astrologů jsou ale naše tužby z velké části ovlivněny postavením hvězd. Co nám připravil na listopad?

Beran

Během listopadu prožijete úplné znovuzrození, a to jak co se duševních, tak fyzických sil týče. Má to ale háček, vysvětlují astrologové na webu xTarot.com. Každé nově narozené dítě je nezkušené a zranitelné. Nový pramen energie může utopit některé důležité zprávy, kde se dostanou k vašim uším. Užívejte si všechny endorfiny, které budou kolovat ve vašich žilách, ale nezapomeňte být pozorní a citliví na detaily. Jinak byste mohli přehlédnout, že někdo z vašich blízkých je raněný a cítí se méněcenný.

Býk

V listopadu bude na vzestupu vaše tvůrčí nadání a inspirace. Neznamená to ale, že se hned musíte přihlašovat do nějaké literární soutěže. Úspěch je zaručen, pokud se třeba pustíte do psaní výroční zprávy, rozhodnete se napsat na úřad nebo třeba jen pošlete vzkaz oblíbenému herci nebo kamarádovi. Na vysoké úrovni budou také vaše řečové schopnosti. Z toho, jak popíšete kamarádům včerejší díl seriálu, si sednou na zadek.

Blíženci

Blíženci by měli pamatovat na to, že dlouhá období klidu se střídají se zemětřesením. Pokud jste právě jedno takové zemětřesení zažili doma nebo v práci, pravděpodobně už jste si po zbytek měsíce svou dávku vzrušení a nejistoty vybrali. Připravte se ale na to, že nudný podzimní měsíc vás rozhodně nečeká. Pro všechny případy si zjistěte, jak rychle u vás mohou být hasiči.

Rak

Raci se celým listopadem prozpívají a protančí. Budete připomínat kvetoucí strom plný energie, jehož sladký nektar láká včelky a motýly. Láska i vztahy budou dokonale harmonickým koncertem, ve kterém k sobě všechny nástroje ladí.

Lev

Mramorová deska, která symbolizuje sílu a odolnost lva, může sloužit jako centrální část památníku, který vám vybudují budoucí generace. V listopadu budete mít jedinečnou šanci vepsat se do historie a uskutečnit nezapomenutelný čin.

Panna

Panny se v listopadu dočkají odpovědí, na které dlouho čekaly. Možná konečně narazíte na efektivní léčbu svých zdravotních problémů, konečně si vyberete životního partnera nebo prostě jen narazíte na ten nejlepší recept na bábovku. Ať už se jedná o něco banálního nebo skutečný problém, v listopadu konečně naleznete vysvětlení a klid.

Váhy

Listopad vám přinese peníze nebo něco jinak cenného, co ani nemusí být hmatatelné. Lásku pro vás bude jednodušší cítit, než vyjadřovat. Pečlivě volte slova a pokud si nebude jistí, raději nemluvte a jen poslouchejte. Rozvíjejte svoji zvídavost a objevíte věci, o kterých jste dosud nevěděli.

Štír

Abyste v listopadu dosáhli úspěchu, měli byste mít přátelskou mysl a dokonalou koncentraci. Nenechte se nikým a ničím rozptylovat. Pokud se snadno necháte zviklat reklamami a zbytečně pak utrácíte, vypněte je! Jestliže zanedbáváte osobní kontakt s přáteli kvůli chatování přes internet, odhlaste se ze sociálních sítí. Radost vám udělá, když přispějete na charitu. S troškou sebedisciplíny si listopad náramně užijete.

Střelec

Nenechte se během listopadu otrávit depresivními myšlenkami. Pokud budete mít špatnou náladu, jděte na procházku nebo si zaběhat. Pozitivní přístup vám také může pomoci vyřešit nejednu záhadu. Podle horoskopu budete mít v tomto měsíci perfektní šestý smysl, který vás nasměruje na správnou cestu.

Kozoroh

I když to nevypadá, že byste v listopadu měli dostat nějaké převratné ocenění, neztrácejte hlavu. Listopad i tak nabízí slušné vyhlídky. Lidé, kteří se dostanou do vaší blízkosti, by si měli dát pozor na ránu elektrickým proudem Proč? Budete totiž doslova nabiti energií! Bude to zřejmé z vašich vtipů, nápadů a celkové vitality. Svou odvahou byste zaplašili i medvěda.

Vodnář

Jedním z hlavních problémů bude vaše zdraví. Neměli byste se ale spoléhat na zastaralé léčebné postupy nebo mastičkářství. Bylinky a přírodní medicína jsou sice fajn, ale vy budete potřebovat těžší kalibr. Neměli byste dávat hned na první dojem, ale vyslechněte si vždy několik názorů. Nejde přitom jen o zdraví - špatná investice nebo životní volba může bolet dlouho a znatelně.

Ryby

Pokud je některý měsíc vhodný na vtipy, je to právě listopad. Nedostatek světla a chladné počasí dokážou některé lidi deprimovat, ne ale ty, kteří se narodili ve znamení Ryb. Neváhejte vtipkovat a smát se, mějte ale respekt k ostatním. Pokud ublížíte milovanému člověku nevhodným vtipem, čekejte, že se vám to vrátí i s úroky.