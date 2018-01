Toto je pravá tvář dětské rakoviny! Dívence lékaři už nedávají šanci

Srdcervoucí snímek zveřejnila na facebooku Ally Parkerová z Floridy. Na fotce je její pětiletá dcerka Braylynn, která umírá. Děvčátku lékaři diagnostikovali jednu z nejzákeřnějších forem nádorů na mozku. Není to ale to nejhorší, co na fotce je.