Toužíte zhubnout? Víme, jak si vytvořit podrobný plán

Zhubnout na vysněnou váhu není jen tak a bohužel pro vás nestačí jen vytrvalost. Snažit se shodit kila dolů můžete totiž i špatným způsobem. K tomu dělat to dobře vám pomůže podrobný plán, který si vmžiku vytvoříte. Jak na to?

V první řadě je nutné si pořídit veliký papír. Ideálně ho nalepte třeba nad televizi, jelikož tím směrem pořád koukáte. Zvolte každopádně výrazné barvy, které budou upoutávat vaši pozornost. Nakreslete si mřížku, kam si rozepíšete dny v týdnu. Nad sloupce si napište časy, kdy budete jíst. Jídlo na talíři by se vám mělo objevit až pětkrát denně. Soustřeďte se na vydatnou snídani, svačiny mezi hlavními jídly. K obědu je ideální ryba klidně i dvakrát týdně, večeři volte lehkou.







Správná strava dělá divy

Důležité je zvolit si ten správný rytmus. Člověk mnohdy nejí, tak jak by měl, jelikož má pocit, že to nestíhá, ale to je jen výmluva. Stačí skočit do domácích potřeb a koupit si tři větší krabičky a dvě menší. Větší slouží na hlavní chody a menší na svačiny. Jen tak si můžete určit, co přesně budete jíst.



Celkově by mělo být jídlo tvořeno z 55 % celozrnným chlebem, rýží a těstovinami. Jedná se o komplexní sacharidy. Ze 30 % se zaměřte na tuky. Maso volte rybí, kuřecí nebo krůtí. Bílkoviny by měly tvořit 15 % celku. Ty naleznete třeba ve vejcích nebo sýru. Procentuální zbytek by měla být vláknina. Ovoce a zelenina to tedy jistí. Neuškodí, když si grafický koláč znázorníte do vašeho plánu. Jen tak to totiž nezapomenete, než se vám to nadobro zažere pod kůži.







Buďte ranní ptáče

Ano, za předpokladu, že jste noční tvor, tak je pochopitelně těžké se přetransformovat v ranní ptáče. Ráno ale tělo rychleji spaluje, a proto by se v tu dobu mělo cvičit. Hubnout vám pomohou všechny vytrvalostní sporty. Vsaďte na běh, rychlou chůzi nebo jízdu na kole. Pokud se skutečně ráno dokopete a stane se z toho rituál, uvidíte, že půjdete do práce s dobrou náladou úplně každý den. Třicet minut aktivity dělá zázraky.



To, že si to máte zapsat do plánu, ani nemusíme zmiňovat. Za předpokladu, že jste naposledy cvičili před dvaceti lety, nezapomeňte si nakoupit sportovní oblečení. Elastický materiál vám pomůže zhubnout též, jelikož se budete správně potit. Podceňovat byste neměli ani spánek, kterého musí být dostatek. Šest až osm hodin je ideálních. Choďte zásadně spát před půlnocí. Plán to zkrátka všechno jistí.