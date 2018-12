Tradiční Vánoce propojte s moderními prvky

Podobně tradiční jsou také recepty na vánoční cukroví. Ale tady se trendy mění. Do popředí zájmu se dostávají moderní postupy, ingredience i chutě. Proč také nezkusit něco nového. Ale pozor. I u nových receptů stále platí několik tradičních a osvědčených tipů:



• Co nejtenčího těsta na závin? Posypeme utěrku moukou a na ní pohodlně těsto vytáhneme.

• Pořádně vyšlahaný sníh na pusinky? Přidáme k bílkům lžičku octa.

• Lépe roztíratelná a pomalu tuhnoucí cukrová poleva? Přidáme do ní trochu kypřícího prášku.

A pak tři zásadní:

• Při zadělávání těst by vždy měly mít všechny suroviny stejnou teplotu.

• Těsta se nejlépe vyválí a tvarují, pokud je dáme odpočinout do lednice do druhého dne

• Ideální teplota pro růžově propečené cukroví je 180°C. Pokud je teplota vyšší, tak cukroví zhnědne, pokud nižší, tak může z těst vytékat tuk.





Zdroj: oficiální zdroj

NáplňMléko 250 mlPudink vanilkový 1 ks Ovocná náplň s kousky ovoce Višeň 100 gMáslo 250 gCukr krupice 120 gZdobení na ozdobuŽloutek 3 ksTěstoMouka hladká 160 gŽloutek 1 ksMáslo 80 gSůl 1 špetkaMouku prosejeme a přidáme nakrájené kostky másla. Promneme mezi prsty. Potom přidáme žloutek, sůl a dvě lžíce studené vody a propracujeme. Zabalíme těsto do fólie a necháme chladit. Těsto rozdělíme na malé kousky a ty pomocí prstů natlačíme do formiček na košíčky. Pečeme 15–20 minut na 180 stupňů. Ještě teplé košíčky vyklepneme z formiček a s naplněním počkáme, až úplně vychladnou. Pro přípravu krému rozdělíme mléko na dvě poloviny. První díl nalijeme do hrnku a rozmícháme v něm nejprve žloutky a poté také pudinkový prášek. Zbylé mléko osladíme a dáme vařit. Až začne vřít, přilijeme žloutky s pudinkem a vaříme do zhoustnutí. Trvá to 2–3 minuty. Poté necháme úplně vychladnout. Až bude základ studený, přesuneme ho do šlehače. Přidáme změklé máslo a griotku a vyšleháme na hladký krém. Na dno každého košíčku dáme lžičkou malý kopeček višňové ovocné směsi a na ni cukrářským kornoutem ozdobně nastříkáme griotkový krém. Posypeme zdobením nebo polevou.140 ml smetany ke šlehání25 g másla1 špetka soli200 g hořké čokolády5 ks chilli papriček Hamé 2 lžíce kakaaChilli papričky zbavíme přebytečného oleje. Odstraníme také stopky a semínka a opatrně seškrábneme dužinu od slupky. Hroty vidličky dužinu rozmělníme dohladka. Smetanu nalijte do malého hrnce, zahřejeme a necháme krátce přejít varem. Pokud chceme mít lanýžky opravdu pikantní, přidáme chilli už do smetany. Čokoládu s máslem rozpustíme ve vodní lázni. Do rozpuštěné čokoládové směsi postupně zamícháme smetanu, přimícháme chilli pastu a špetku soli. Necháme zchládnout a pak dáme zatuhnout do lednice, ideálně přes noc. Druhý den lžičkou odebíráme kousky čokoládové hmoty a rukama tvoříme kuličky. Ihned je obalujeme kakaem a znovu je necháme přes noc chladit v uzavřené nádobě, kterou vyložíme pečicím papírem.