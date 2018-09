Tragédie na Slovensku! Řidič nestihl předjet kamion, tři mrtví!

Tragická nehoda se stala ráno krátce před šestou hodinou u obce Livina v Trenčínském kraji. Informoval o tom zpravodajský portál TVNoviny.sk.

Mezi auty značky Ford Mondeo a Fiat Stilo došlo k čelní srážce. Řidič jednoho z aut se snažil předjet kamion, to však nestihl a srazil se s protijedoucím automobilem.

Na místě zemřeli dva muži ve věku 54 a 44 let. "Další muž ve věku 25 let svým zraněním podlehl při převozu do nemocnice," uvedl mluvčí trenčínské policie Pavol Kudlička.

Přesné okolnosti nehody vyšetřuje policie. Podle Kudličky míru zavinění určí teprve znalecké posudky.

K vážné dopravní nehodě s tragickými následky došlo v pondělí ráno i v sousedním Polsku, kde se nedaleko města Ostróda srazil kamion s autobusem, který vezl děti do školy.

Policie polskému zpravodaji Polsat News řekla, že nehodu pravděpodobně zavinil kamion, který sjel do protisměru, kde se čelně srazil s autobusem. Jedná se však o předběžný úsudek.

Při nehodě přišli o život dva dospělí lidé - řidič autobusu a žena, která měla na starosti děti. Řidič kamionu a sedm dětí skončilo v nemocnici.

