Tragédie na svatbě! V hotelu se zbortila zeď, zemřelo 15 hostů

Na svatební slavnosti v hotelu Alhambra bylo asi 100 hostů, když se zřítila podpěrná stěna a část střechy. Důvodem jsou zřejmě přívalové deště doprovázené sesuvy půdy, které oblast už několik dní trápí. Informuje o tom portál BBC.

V blízkosti zdi, která se zbortila, se v tu chvíli nacházelo asi 50 svatebních hostů. "Desítky lidí právě tančily, když je v neděli ráno zavalila padající zeď a střecha hotelu," potvrdil šéf místní civilní gardy Jorge Chávez.

#LluviasIntensas ocasionan colapso de pared en Hotel Alhambra mientras se celebraba un matrimonio en Tamburco, Abancay - Apurimac.@bomberosPE y @PoliciaPeru continan con trabajos de bsqueda de personas.

Hasta el momento se reportan:

13 fallecidos.

30 heridos.#COENmonitorea pic.twitter.com/IFzCuthsq5 — INDECI (@indeciperu) 27. ledna 2019

Neštěstí má nejméně 15 obětí, většina z nich zemřela na místě a záchranáři z trosek vytáhli jejich bezvládná těla. Dalších 29 lidí se zranilo, někteří z nich vážně. Záchranáři nadále prohledávají sutiny, aby se ujistili, že v nich nezůstali žádní přeživší.

Příčinu tragédie zatím úřady nepotvrdili. Místní média ale uvedla, že hotel stojí ve svahu, což by nahrávalo teorii o sesuvu půdy. Peru se s vydatnými dešti potýká už několik dní, trvat by měly až do konce ledna.