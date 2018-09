Tragédie v 1. školní den. Dívka (†9) se vyfotila, za 10 minut byla mrtvá

Hrozná tragédie otřásla minulý týden obyvateli východního Texasu. Devítiletá Payton Lynn Crustnerová cestou do školy pózovala s cedulí, na níž bylo napsáno, že je to její první den ve 4. třídě. Do školy ale nedorazila. Zemřela při autonehodě jen 10 minut poté, co by snímek pořízen.