Tragédie v Alpách! Myslivec zastřelil cyklistu na horském kole

Mladý myslivec zastřelil v lyžařském středisku Les Gets 34letého Brita, který jel na kole po cyklostezce. Zřejmě si ho spletl s "rychle se pohybujícím zvířetem". Cyklista byl na místě mrtvý, lovec utrpěl šok a záchranáři ho odvezli do nemocnice.

Neštěstí se stalo krátce po západu slunce v malém lyžařském středisku Les Gets nedaleko města Morzine. Britský cyklista na horském kole projížděl v sobotu kolem sedmé večer lesy, když ho zasáhla kulka 22letého myslivce. Píše o tom portál Daily Mirror.

Brit, který už dlouhá léta žije ve Francii a v Les Gets provozoval restauraci, zemřel na místě. "Střelec utrpěl obrovský šok, když si uvědomil, co udělal. Nyní čelí soudnímu řízení a případnému vězení," informoval nejmenovaný zdroj z vyšetřování.

Přesnou příčinu smrti 34letého muže určí nařízená soudní pitva. Podle prvotní vyšetřovací verze si zřejmě 22letý lovec, který se spolu se 17 dalšími myslivci účastnil honitby, spletl cyklistu s "rychle se pohybujícím zvířetem".

Policisté zahájili trestní řízení pro podezření z neúmyslného zabití. Mladý lovec zatím nebyl obviněn ani vyslechnut, to znemožnil jeho psychický stav, ve kterém ho převáželi do nemocnice. Pokud by byl odsouzen, hrozí mu vězení.