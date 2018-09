Tragédie v Kalkatě! Zřítil se most, záchranáři hledají uvězněné

Most ve čtvrti Majerhat u vlakového nádraží zkolaboval v dopravní špičce. Podle webu India Today mělo v troskách zůstat uvězněno přibližně 20 lidí. Podle záběru z místa se zhruba 30 metrová část mostu zřítila ve chvíli, kdy po ní jel minibus a několik aut.

Podle svědků zemřelo pět lidí. Úřady to ale nepotvrdili. Premiérka Západního bengálska Mamata Banerjeeová uvedla, že zatím žádné úmrtí není potvrzené. V nemocnici skončilo šest lidí. Po dalších zraněných a obětech pátrali záchranáři.

Indický premiér Naredra Modi označil pád most za velké neštěstí. "Moje myšlenky jsou s rodinami obětí. Modlím se za zraněné, aby se co nejdříve uzdravili," napsal Modi.

Na místě zasahovalo v podvečer 500 záchranářů se čtyřmi jeřáby. Web stanice News 18 varoval, že na místě může být mnoho mrtvých. Trosky mostu totiž zdemolovaly několik aut a pod mostem byl také slum. Záchranáři vyslali na místo 50 sanitek.

Most byl starý 40 let. Přitom ještě v polovině srpna Indové obdivovali, jak rychle byl most opraven. Práce, které měly trvat podle odhadů až měsíc, stihli dělníci za pouhé tři dny.

Tragédie připomíná pád mostu v Janově. Stavba pojmenovaná po svém tvůrci Morandiho most se částečně zřítila 14. srpna. Neštěstí si vyžádalo 42 životů. Příčiny pádu mostu úřady stále vyšetřují.



More visuals from the spot where part of Majerhat bridge in South Kolkata has collapsed. #WestBengal pic.twitter.com/Jg75o9qFzI