Tragédii na přechodu v Hostivaři zachytila kamera! Řidič vlétl do lidí

Na semaforech svítí červená a auta v levém pruhu zastavují. Na přechod vchází sedm lidí. Zleva pět a zprava dva. Vtom ale přijíždí auto, které řídí 67letý muž, který bez brzdění naráží do hloučku chodců. Přejít stihne jen jediný z nich.

"Chodci jsou přesvědčeni, že všechno stojí. Do toho pruhu se ani nepodívají a jdou. Dokonce i ten poslední chodec byl minut zcela náhodou. Protože když se podíváte, tak nijak zvlášť nezrychlil," okomentoval video z nehody dopravní expert Roman Budský.

Chodci zleva do vozovky přes stojící auta neviděli. Naopak dvojice přicházející zprava na poslední chvíli zastavila. Měli lepší přehled. "Rozhlídli se před vstupem do vozovky a zaregistrovali, že se tam děje něco anomálního a vůbec do té jízdní dráhy nevstoupili," dodal Budský.

Mezi prvními na místě pomáhal i tramvaják a dobrovolný hasič. "Viděl jsem tam lidi poházený po zemi, tak jsem spěchal podat první pomoc. Vybral jsem si paní, o kterou se nikdo nestaral. Ležela na boku, krvácela z úst. Začal jsem ji resuscitovat. Dělal jsem jí masáž srdce," popsal Karel Justián.

I on si myslí, že chodci až příliš spoléhají na semafor a nedívají se do vozovky. "Zelená neznamená, že má člověk přednost, protože auto to někdy neubrzdí, je dobré se rozhlédnout. Spousta lidí přitom spoléhá na to, že je zelená," diví se Justián.

Jen loni zemřelo na českých silnicích 101 chodců. "Naprostou většinu chodců zabíjejí řidiči motorových vozidel," upozornil dopravní expert.

Paradoxně nejnebezpečnějším místem pro chodce jsou právě přechody. "Vlastně místo, kde by měli být chodci v absolutním bezpečí. Když se podívám na statistiky za rok 2016, tak rovná čtvrtina chodců zemřela právě na zebře. A zemřeli z 28 případů v 25 případech vinou řidičů," doplnil Budský.

Tragédii, která se 13. března stala v Hostivaři, už dnes připomínají pouze svíčky a kamínky vyskládané do tvaru kříže. Dva lidé při ní zemřeli, další dva byli těžce zraněni.