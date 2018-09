Felicie narazila do stromu a začala hořet. Řidič (78) na místě zemřel

Tragická nehoda se stala na Tachovsku v Plzeňském kraji. Řidič (78) narazil do stromu a přes veškerou snahu svědků a záchranárů zemřel. Příčinu nehody vyšetřuje policie.

Ve čtvrtek ráno u obce Trpísty na Tachovsku v Plzeňském kraji došlo k nárazu automobilu do stromu. "Nehoda se stala kolem třičtvrtě na devět ráno. Řidič 78 let narazil do stromu," řekla TN.cz Dagmar Jiroušová, tisková mluvčí policie území Tachov.

Muže z auta vyndali svědkové, které se snažili o resuscitaci. "Svědkové s pomocí místní zdravotní jednotky zahájili resuscitaci," potvrdil pro TN.cz Petr Pocnar, mluvčí HZS Plzeňského kraje.

Po nárazu začalo auto hořet. Na místo dorazila také Letecká záchranná služba. "Připojila se Letecká záchranná služba, které převzala resuscitaci. Hasiči poté uhasili vrak," doplnil Petr Pocnar.

Muž bohužel svým zraněním podlehl. "I přes poskytnutou první pomoc se nepodařilo muže zachránit," dodala Dagmar Jiroušová. "Nehoda je v šetření. Byla nařízená soudní pitva, která určí příčinu nehody," doplnila mluvčí.