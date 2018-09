Tragická nehoda v Rychnově, nákladní auto se střetlo s bagrem

V kamenolomu u Potštejna se těží a vyrábí kamenná drť. Od rána odtud náklaďáky odjížděly naplněné kamením. Po jedenácté dopoledne se tu ale bagr srazil s nákladním autem, který řídil muž (69).

Na místo letěl záchranářský vrtulník a spěchali tam i hasiči. Bohužel řidič nemohl v rozmačkané kabině přežít. "Při manipulaci zemřel řidič nákladního vozidla,“ řekla Alena Kacálková," tisková mluvčí policie Rychnov nad Kněžnou.

"Hasiči provedli zajištění vozidla a vyproštění mrtvé osoby,"uvedl Jan Klouček hasičského záchranného sboru Rychnov nad Kněžnou.

Jak se nehoda stala, zatím nevědí ani policisté. Čekají na výslech hlavního svědka, řidiče (24) bagru. Jenže ten byl po tragické nehodě v péči psychologů. "Zjišťujeme, jak se mohla nehoda stát, je to v šetření," doplnila Kacálková.

"Byl to pracovník našeho dodavatele, je to politováníhodná situace, nebyl to náš pracovník," řekla pro televizi Nova Irena Bubeníková, ředitelka komunikace a organizace společnosti M-silnice.

Jediným jistým výsledkem zatím je, že řidič bagru nebyl pod vlivem alkoholu. Na místě to vyloučila dechová zkouška. Policisté nařídili i soudní pitvu u zemřelého. Ta ukáže, jestli nemohla být na vině například zdravotní indispozice devětašedesátiletého řidiče.