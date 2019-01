Tragická oslava: Davida (17) zabila v Rakousku nelegální rachejtle

Sedmnáctiletý mladík zemřel při odpalování nelegální kulové pumy v rakouském městě Eberschwang. Při explozi trefila výbušnina hocha do hlavy a utrpěl zlomeninu lebky neslučitelnou se životem.

Teprve sedmnáctiletý mladík tragicky zemřel při odpalování nelegální pyrotechniky v Horním Rakousku ve městě Eberschwang. První pokus o odpálení velké kulové výbušniny se nevydařil, proto se mladík bombu o průměru 15 centimetrů pokusil odpálit znovu.

Kulová bomba po druhém zapálení vystřelila z odpalovacího potrubí a teprve sedmnáctiletého Davida M. trefila do hlavy. Následně o kus dál explodovala. "Podle následné analýzy se zdá, že to nebyla exploze pyrotechniky, ale rána do hlavy, která mohla za smrt mladého chlapce," vysvětlil Alois Ebner ze státního zastupitelství v Riedě pro rakouský deník Kronen Zeitung.

Mladík měl zlomeniny v oblasti lebky. Přivolaní záchranáři jej okamžitě transportovali do nemocnice. Jenže zranění, které rakouský teenager utrpěl ránou do hlavy, byla smrtelná.

Kulové bomby byly neznámého původu. Rakouská policie nyní zjišťuje, jak se nelegální výbušniny dostaly do rukou mladistvých. Přivolaný policejní pyrotechnik uvedl, že se domnívá, že by mohlo jít o pyrotechniku dovezenou ze zahraničí.

Na českých trzích před oslavami nového roku bují obchodování se zakázanými výbušninami. I přes varování úřadů si Němci a Rakušané často pro nebezpečnou a nezákonnou pyrotechniku jezdí.

V rakouských médiích se na začátku prosince řešil případ, kdy petarda pořízená v České republice utrhala prsty šestnáctiletému mladíkovi. Nehoda se stala v rakouské obci Ramsau během průvodu masek.

Šest lidí tam používalo nelegální pyrotechniku zakoupenou v Česku, která je běžně prodejná pouze certifikovaným profesionálům. Jedna z nebezpečných petard se během průvodu čertů zamíchala mezi ostatní pyrotechniku a dostala se do rukou šestnáctiletého chlapce. Při výbuchu přišel mladík o několik prstů.