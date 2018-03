Tragický požár na Znojemsku! V domě zemřely tři malé děti

Tři děti zemřely a čtyři dospělí byli zraněni v pondělí nad ránem při požáru rodinného domu v obci Oleksovice na Znojemsku, ČTK to potvrdil mluvčí hasičů. S ohněm bojovalo osm jednotek hasičů. Uhasit se jej podařilo přibližně po dvou hodinách.

Hasičům byl požár nahlášen dvě minuty po čtvrté hodině ráno. Na místo vyrazily profesionální jednotky z Židlochovic, Znojma a Hrušovan nad Jevišovkou a pět jednotek dobrovolných hasičů.

Dostat pod kontrolu se plameny podařilo zhruba za 25 minut. Likvidaci požáru nahlásili hasiči ve čtvrt na sedm ráno. Jako první byli na místě zásahu dobrovolní hasiči z Oleksovic. "Za jejich zásah jim patří díky," řekl ČTK starosta Zdeněk Koukal.

Dětem bylo 1, 4 a 9 let. Záchranáři se ještě pokoušeli dvě děti resuscitovat, avšak bez úspěchu.

"Čtyři dospělé jsme rozvezli do zdravotnických zařízení. Zasahovala tam i letecká záchranná služba. Ženu staršího věku jsme přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Další tři dospělé jsme vezli do znojemské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Žena převezená do Brna se podle mluvčího Fakultní nemocnice Pavla Žáry nadýchala zplodin, ale byla mimo ohrožení života. Teď je stabilizovaná a byla převezena na interní lůžko, uvedl Žára.

Na místě neštěstí nyní pracují vyšetřovatelé. Příčinu požáru zatím neurčili, uvedla mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová. Čeká se na příjezd specialisty na elektroinstalace. Specialisté vyrazili na místo z Prahy a z Frýdku-Místku.

Vícegenerační rodina měla domek pronajatý, pocházela odjinud. Podle starosty rodina v Oleksovicích žila asi dva roky. Podle informací ČTK šlo o ženu s dětmi a partnerem plus její matku a babičku. Starosta nyní jedná s charitou o hmotné pomoci.