Tragický víkend v Alpách! Pod lavinami zemřelo nejméně 10 lidí

Víkendové laviny, které zasáhly všechny alpské země, měly obzvlášť smutné následky - o život při nich přišlo nejméně deset lidí. Nejvíc mrtvých si vyžádaly laviny v Itálii.

Série tří lavin zasáhla oblast Valle d'Aosta v severozápadní Itálii a zabila pět lidí. Mezi mrtvými jsou i turisté ze zahraničí. Ve středisku Courmayeur probíhala záchranná akce až do pondělního rána, kdy jednotky našli tři mrtvá těla - dva Francouze a jednoho Brita. Další Brit je stále pohřešovaný.

Čtyřiadvacetiletý snowboardista z Belgie zemřel v lyžařském středisku Livigno v Lombardii poblíž švýcarských hranic, kde byl se svým kamarádem. Jeho tělo pohřbené pod sněhem záchranáři našli až po několika hodinách.

8 morti in montagna la scorsa domenica, tutti dovuti al distacco di valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in #ValledAosta, una in #Lombardia e una in provincia di #Bolzano. In quest'ultimo caso si tratta di un giovane di 18 anni. pic.twitter.com/NGfWyEQb8R