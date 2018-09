Trapas na Moravě: Robinson Ondra koštoval víno, expert zíral!

Najde se dobré domácí víno za rozumnou cenu? A co je pravdy na tom, že Češi neumí červené víno? A jak se to víno vlastně pije? Je to věda nebo stačí znát několik málo tipy a můžete si užívat plnými doušky?

Moderátor Robinsonova ostrova Ondřej Novotný se vydal do Šatova na Znojemsku, aby odpovědi na všechny tyto otázky zjistil. Průvodcem mu byl expert na víno František Koudela z VOC Znojmo. Na Znojemsku převládají spíše bílé odrůdy - vede Sauvignon nebo Ryzlink. Vyrábí tu ale také výborná růžová vína, a to Svatovavřinecké nebo Modrý Portugal.

Ondřej Novotný se ale při své návštěvě na Moravě příliš dobře nezapsal. Z toho, jak do sebe kopnul sklenku bílého vína, Koudelovi málem vypadli oči z důlku. Okamžitě ho proto odvezl do vinného sklípku, kde mu předvedl, jak víno správně degustovat. Umíte to?

Věděli jste třeba, že i sklenička dokáže ovlivnit chuť vína? Proto se na bílá vína používají sklenky užší, na červené se hodí spíše širší, ve kterých buket lépe vynikne. Nejprve pohledem zkontrolujeme, jestli je víno čisté a jakou má barvu. Čím tmavší je, tím je víno vyzrálejší.

Přičichneme, následně necháme víno poválet na jazyku a lehce přes něj přetáhneme vzduch, aby probublalo. Nevypadá to sice moc hezky, ale víno se více otevře a efekt je potom o to zajímavější.

U červených vín posuzujeme tříslovinu. Je to chuť, kterou cítíme na patře. Pokud jde o mladé víno, je hrubší, doslova až drhne patro. Čím víc je víno uzrálé, tím je tříslovina uhlazenější a sametová.

Jak Ondrova návštěva vinného sklípku dopadla? Celé video si můžete zdarma pustit na Nova Plus!

Začíná podzim a to znamená, že se bude konat nejedno vinobraní. Což takhle zavítat do Znojma na vinobraní, které se koná už v pátek 14.9. až do neděle 16.9.