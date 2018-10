Mušky octomilky terorizují české domácnosti! Jak se jich zbavit?

S podzimem a zralým ovocem se do bytů stěhují i otravné mušky. A najednou jsou všude a množí se přímo před očima! Zkusili jste všechno a nevíte, jak se octomilek zbavit? Poradíme!

Octomilky nekoušou a nepřenášejí nemoci, přesto patří k nejotravnějšímu hmyzu. Jejich sezóna začíná s příchodem podzimu. Jakmile totiž ovoce dozrává, a ještě lépe kvasí, jsou mušky v sedmém nebi. Milují zbytky jídel a libují si ve shnilém ovoci, láká je víno a šťávy, nepohrdnou ale ani odpadky v koši.

Do bytů se první octomilky dostanou klasicky oknem nebo na kusu ovoce. Pak se usadí a nakladou neuvěřitelné množství vajíček, kterých si zaručeně nevšimnete. Z vajíček se během tří dnů vylíhnou stovky dalších mušek. A vy pak nevíte, jak se jich zbavit. Poradíme vám, jak jim dát sbohem jednou provždy. Nebo aspoň do příštího podzimu.

Dokonale ukliďte

Především vyhoďte přezralé ovoce a zeleninu, "zdravé" kousky pečlivě uschovejte. Do lednice dejte i všechny koláče, zbavte se zbytků vína a sladkých nápojů. Vyhoďte všechny prázdné lahve nebo je důkladně vypláchněte. Zbytky jídla zlikvidujte nebo alespoň přikryjte a uschovejte. To platí i pro lahve s pitím.

Vyneste odpadky a dobře umyjte odpadkový koš. Vyčistěte odpady v kuchyni i v koupelně, stačí na to klasický chemický čistič. Vydrhněte kuchyňskou linku a spíž, utřete všechny zapomenuté kapky.

Vyrobte past

Otravné mušky můžete chytit do jednoduché pasti. Zvládne ji vyrobit každý, stačí na to plastová lahev, miska nebo zavařovací sklenice. Do nádoby dejte kousek banánu, jablka nebo jiného ovoce a uzavřete ji víčkem či fólií s několika drobnými otvory. Mušky vlezou dovnitř, už se ale nedostanou ven.

Octomilky můžete také utopit. Stačí vyměnit ovoce v nádobě za sladkou šťávu nebo ocet a znovu ji překrýt fólií.

Vezměte na ně vysavač

Nastražte kousek zralého ovoce na talířek, chvíli počkejte a až se slétnou, octomilky jednoduše vysajte. Nezbavíte se tak zřejmě všech, ale určitě jejich počet výrazně redukujete. Někteří lidé navíc berou vysávání mušek jako akční hru a několik mužů na diskuzních fórech uvedlo, že je to jediný případ, kdy jsou ochotni vzít vysavač do ruky.

Octomilky navíc nesnáší průvan a prudké závany vzduchu, můžete tedy zkusit vyvětrat nebo zapojit větrák.

Kupte si přípravky a lapače

Octomilek se zbavíte i běžným postřikem proti hmyzu. Chemické přípravky byste ale neměli ve velkém používat poblíž potravin nebo v místě, kde připravujete jídla.

Na ovocné mušky platí i obyčejné mucholapky. Případně použijte lepící pásky "berušky", které se připevní na okno. Vylučují feromony, které octomilky přilákají a insekticidy je následně zahubí.

Pokud jste ochotni investovat více, pořiďte si elektrický lapač. Přístroj svítí a přitahuje tím hmyz, některé typy hubí elektrickým proudem, jiné octomilky nasají do zásobníků.

Přirozeným lapačem much a mušek jsou masožravé rostliny. Masožravky mohou být navíc moderním doplňkem do bytu a fascinující podívanou. S výběrem vám poradí v každém hobby marketu nebo zahradnictví.

Vyzkoušejte babské rady

Stejně jako komáři prý i octomilky nesnáší vůni koření. Nejvíce je odpuzuje hřebíček, který můžete nasypat do mističek a rozmístit po bytě. Pomůže i silný odér česneku, stroužky zapíchejte do květináčů. Květiny jsou totiž dalším místem, kde se octomilky ukrývají.

Udržujte čistotu

Prevence je nejlepším způsobem, jak octomilkám ve vašem příbytku předejít. Pravidelně uklízejte a vynášejte koš. Všechny kapky i drobky ihned utírejte, nádobí se snažte umývat okamžitě po použití. Zbytky jídla uchovávejte v lednici a potraviny ani pití nenechávejte otevřeně na lince nebo na stole.

