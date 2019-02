"Třeba ještě žije," říká Macura o Ivetě. Popsal i její zázračný dotek

Samozvaný ochránce žen a Ivety Bartošové (†48) se v rozhovoru pro TN.cz rozpovídal o své chráněnce a o tom, jak to tenkrát vlastně bylo s propíraným únosem do Itálie. V rozhovoru ale padla ještě jedna šokující myšlenka. Zdeněk Macura totiž věří, že by Iveta Bartošová ještě mohla být naživu!

Letos na jaře uběhne už pět let od dne, kdy oblíbená zpěvačka Iveta Bartošová (†48) spáchala sebevraždu. 29. dubna 2014 si kousek od svého domu v pražské Uhřínevsi lehla na koleje před právě přijíždějící vlak, srážku nemohla přežít. Její tehdejší obdivovatel Zdeněk Macura ale po pěti letech přišel s myšlenkou, že všechno mohlo být jinak.



"Já jsem po čase začal pochybovat, jestli se ty věci staly tak, jak se mediálně prezentovaly. Je spousta pochybností, že tam mohla být jiná osoba. Nebo že to třeba byla domluvená akce. Psychicky mně pomáhá pocit, že třeba ještě žije," řekl redakci TN.cz Macura.



Podle něj jediný člověk, který ví, že je Iveta Bartošová skutečně mrtvá, je její bývalý manžel a Macurův sok Josef Rychtář. Případnou spolupráci na smrti Bartošové vidí třeba i tak, že se Rychtář mohl domluvit se strojvedoucím. Nikoho však napřímo prý obviňovat nechce.

Byla Iveta opravdu týraná?



S Rychtářem totiž prý Macura od Ivetiny smrti není v kontaktu. Váží také svá dřívější slova o tom, že je Josef Rychtář vrah. Neoprostil se ale od nařčení, že Iveta Bartošová pod Rychtářovým "dohledem" zažívala domácí násilí.

Proti tomu ostatně už několik let sám bojuje a jezdí o něm přednášet. Pomohl prý desítkám žen. "Proslavil" se také tím, že Ivetě Bartošové postavil malý dům z palet, do kterého měla před Rychtářem utéct. A takovéto domky měly sloužit i dalším týraným ženám. Jenže Macurovi prý došly finance a k jeho záměrům se nepřiklánělo ani město, ani sousedé.



Důkazy o tom, že byla Iveta Bartošová Josefem Rychtářem týraná, Macura údajně vidí hned v několika situacích. Například když Macuru označila známá zpěvačka už v roce 2012 za psychopata. "A co měla říct? Pak mi hned psala SOS smsku, abych jí pomohl," řekl.

Jak to bylo s únosem



Podobně to prý bylo i při propíraném "únosu" do Itálie. Byla to právě Iveta Bartošová, která tvrdila, že ji Macura zdrogoval a unesl. "No tak co měla říct asi? Já a drogy. A jako kde? Já ani nevím, kde se to kupuje. Když to právě řekne, tak to znamená, že má z dotyčného strach. To právě potvrzuje ten systém domácího násilí." Josefa Rychtáře jsme se nejen na únos, ale i na údajné "domácí násilí" chtěli zeptat, odmítl se však vyjadřovat do médií.





"Po zralé úvaze jsem dospěl k závěru, že se nebudu ke svému soukromému životu vyjadřovat. Můj osobní život není pro hodnocení či zábavu veřejnosti," napsal Rychtář redakci.

Proč právě Iveta Bartošová?

Ještě před smrtí Zdeněk Macura "ochraňoval" známou zpěvačku několik let – až by se mohlo zdát, že jí byl posedlý. "Nebyl jsem její fanoušek, to znamená neměl jsem její cédéčka, plakáty… Když jsem ale měl možnost nějakému tvůrčímu člověku přispět, tak jsem to udělal," řekl Macura s tím, že Ivetě Bartošové prý zaplatil webové stránky.



"Mě právě fascinovalo, jak se pak zachovala. Mě pak několikrát pozvala na koncert. A v něčem mi také hodně pomohla," pokračoval Macura. Ona pomoc prý tkvěla v tom, že její objetí mu odblokovalo bolest v zádech. "Ona mi prostě odblokovala nějaký mnohaletý stres."

Finance docházejí. Co Macura dělá, aby se uživil? A co dalšího hýbe jeho životem? Podívejte se na video!





Zdeněk Macura dnes stále žije ve velkém domě v Líbeznicích, ve kterém pronajímá několik bytů. Sám ale žije velice skromně a protože mu, jak už zmínil, docházely finance, stal se z ochránce žen ještě i kutilem a vynálezcem.

"Musel jsem vyhledat i jiné zdroje přivýdělku kromě toho pronájmu, protože to nestačí," přiznal Macura. A tak se teď věnuje výrobě "wi-fi teploměrů" a solárních tašek. Vše vyrábí ve své miniaturní dílně u sebe doma. "Lidi si to mohou dělat i sami. Ne přes žádné dotace," odmítá Macura finanční pomoc od institucí.