Trenér chránil děti vlastním tělem, sám zemřel! PŘÍBĚHY OBĚTÍ

Fotbalový trenér Aaron Feis podle svědků skočil před skupinu studentů, aby je vlastním tělem ochránil před kulkami. Střelec ho zasáhl několika ranami, vážným zraněním podlehl o několik hodin později v nemocnici, píše portál Fox News.

Studenti i kolegové nešetří chválou o oblíbeném trenérovi. "Jmenoval se Aaron Feis. Trenéři jsou přirození ochránci. Dnes se obětoval pro své studenty. Někteří hrdinové nosí kolem ramen rušníky," napsal na twitter i bývalý hráč a komentátor Tony DiCicco. I když Feise neznal osobně, chtěl, aby lidé znali jeho jméno.

"Byl to jeden z nejlepších lidí, kteří kdy chodili po Zemi. Skočil do cesty kulkám, aby zachránil životy několika studentů. Neuvěřitelné. Odpočívej v ráji, kouči," vzkázal žák jménem Mike. Feis pracoval na střední škole v Parklandu asi šest let.

Další oběti jsou identifikovány postupně. Při střelbě podle amerických médií zemřel i atletický trenér Chris Hixon. Zraněním podlehla také 17letá studentka Jaime Guttenburgová, její smrt potvrdili rodiče Fred a Jennifer. Její bratr Jesse přežil a dostal se v pořádku domů.

Někteří žáci a učitelé se schovali ve třídách, desítky dalších se snažily uprchnout. Otec jedné studentky popsal, že se ukrývala ve skříňce na chodbě, přišla mu dokonce SMS zpráva. Jiná maminka mluvila o strachu, který zažila, když jí od dcery přišla stručná zpráva "Červený kód".

Při jednom z největších masakrů v americké historii střílel zřejmě 19letý Nikolas Cruz, který byl ze školy vyloučen z kázeňských důvodů. Více o útočníkovi čtěte zde. Zabil nejméně 17 lidí, dalších 13 zraněných bylo převezeno do nemocnice.