Trenér měl zneužívat malé chlapce! Hrozí mu pět let vězení

Slovenský soud poslal ve středu na pět let do vězení trenéra, který měl zneužívat tři nezletilé chlapce. Nařízeno mu bylo také sexuologické léčení. Rozsudek však není pravomocný.

V Považské Bystrici na Slovensku se ve středu konal soud s trenérem fotbalistů Pavlem (33), který může strávit až pět let ve vězení za zneužívání tří nezletilých chlapců. Dva z nich byli fotbalisti, které učil, třetího chlapce poznal v kostele, uvedly tvnoviny.sk.

Chlapci měli trenéra velmi rádi. Všichni ho považovali za srdečného a kamarádského. S dětmi pořádal výlety, kupoval jim pizzu, a když s nimi byl sám, měl je osahávat na intimních partiích. Rodiče dětí byli překvapeni, když zjistili, co trenér udělal. Nikoho by nenapadlo, že by toho byl schopen.

Podle starosty města měl trenér vyhledávat společnost malých dětí i v minulosti. Působil například jako ministrant v kostele, organizoval dětský tábor nebo vedl krouže na základní škole.

Sice ve středu soud poslal muže na pět let do vězení, ale rozsudek není pravomocný. Trenér má lhůtu 15 dní na odvolání. Soud muži také nařídil sexuologické léčení.