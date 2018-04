Třetí dítě Kate a Williama přepisuje historii! Harrymu se vzdálil trůn

Novorozený syn oblíbeného královského páru se stal v pořadí pátým na britský trůn. Pokud by se přitom narodil před pěti lety, byl by čtvrtý - na další místo by odsunul princeznu Charlotte. To už se ale díky přijatému nařízení nestane, píše portál The Telegraph.

reklama

Přestože je Charlotte starší, platilo do roku 2013, že mužští potomci mají na vládnutí přednostní právo. V současnosti jsou tedy dívky narozené v přímé linii na stejné úrovni jako chlapci. Princeznička se tak stala historicky první ženou, jejíž pořadí v nástupnictví neovlivnilo narození mladšího bratra.

Z porodů vévodkyně Kate ale nemusí mít zrovna radost princ Harry. Ještě před narozením George byl třetím v pořadí na trůn - za starším bratrem princem Williamem a otcem princem Charlesem. Po příchodu George, Charlotte a nejmladšího princátka drží až šesté místo.

Sedmý v pořadí na vládnutí je princ Andrew, druhý syn královny Alžběty II. Následují jeho dcery princezny Beatrice a Eugenie, poté další Alžbětin syn princ Edward, jeho syn James a dcera Louise Windsor. Třinácté místo v nástupnictví drží královnina dcera princezna Anne, následuje její syn Peter a jeho děti Savannah, Isla a Zara.

A ještě jedna změna nastala s narozením nejmladšího prince. Andrew už jako sedmý v nástupnictví nemusí žádat svou matku a královnu Alžbětu II. o povolení znovu se oženit, pokud bude chtít. To musí dostat prvních šest následníků trůnu.

Vévodkyně Kate začala rodit v pondělí brzy ráno, do nemocnice ji odvezlo auto i s manželem princem Williamem. Třetí potomek se královskému páru narodil krátce po 11. hodině místního času. Kate přivedla na svět chlapečka o váze 3,8 kg. Jeho jméno zatím není známo.