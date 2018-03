Třetí muž USA mluvil před politiky. Česko několikrát pochválil

Rusko podle Ryana porušilo mezinárodní normy, když se dopustilo agrese vůči svým sousedům. Vede podle něj také kybernetické útoky a snažilo se vměšovat do demokratických voleb v Evropě i v USA. "Rusko nesdílí naše zájmy ani naše hodnoty. Naopak se snaží tyto hodnoty podkopat. Je to pokus zasít neshody mezi naše národy. Rozdělit spojence a destabilizovat demokratické instituce," řekl Ryan.

Šéf dolní komory Kongresu také poděkoval Česku za jeho angažmá v Severoatlantické alianci. "Česká a americká armáda se snaží bok po boku zajišťovat mír ve světě," řekl a připomněl nasazení českých vojáků v misích vedených USA v Afghánistánu a v Iráku.

Ryan ve Sněmovně potvrdil, že Američané dodrží závazek kolektivní obrany v rámci NATO. "Pevně stojíme za článkem pět naší bezpečnostní dohody," řekl. Připomněl také alianční dohodu, že všichni členové budou vydávat na obranu dvě procenta HDP, a vyjádřil potěšení nad tím, že se Česko zavázalo v budoucnu této hranice dosáhnout. V současnosti jsou české obranné výdaje zhruba na polovině dohodnuté hodnoty.

Ryan poděkoval, že Česko udržuje velvyslanectví v syrském Damašku, které využívají i další západní země včetně Spojených států, a že Česko je aktivní v koalici proti IS. "Porazíme Islámský stát," řekl. Upozornil přitom, že je nutné, aby spojenci sdíleli informace v boji proti terorismu.

Předseda Sněmovny reprezentantů před poslanci také zdůraznil roli svobodných médií pro fungování demokratické společnosti. Poděkoval, že z Česka vysílá stanice Rádio Svobodná Evropa, svobodní lidé se podle něj musí zasazovat o ty, kdo o svobodu usilují, ale zatím jí nedosáhli. "Snažíme se každý den podporovat demokracii a lidská práva," řekl.

Ve Sněmovně vyzdvihl také česko-americké obchodní vztahy, ve kterých vidí i v budoucnu příležitosti pro obě strany. Podotkl, že USA jsou hrdé na to, že patří k největším investorům v Česku, a to i v moderních technologiích. Podotkl, že je třeba zajistit hospodářský růst, protože dobré životní podmínky jsou důležitou podmínkou k tomu, aby lidé mohli rozhodovat o svém směřování.

Ryan v projevu před poslanci zmínil i bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla a jeho slova v americkém Kongresu o tom, že nelze rezignovat na svobodu. "Svobodě se daří a vzkvétá, ale neměli bychom to brát za něco samozřejmého," podotkl Ryan.

Ryan také poznamenal, že v Praze je jeden z nejstarších klubů majitelů legendárních amerických motocyklů Harley-Davidson. Mluvil o svém domovském státu Wisconsin, o své politické kariéře a vyzdvihl nynějšího amerického velvyslance v Česku Stephena Kinga, jenž stál u jejího začátku.

Ryan věří, že Česko vydá hackera Nikulina

Šéf Sněmovny reprezentantů věří, že Česká republika vydá Spojeným státům ruského občana Sergeje Nikulina. Dodal, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. O vydání Nikulina usiluje také Rusko.

České zákony o extradici jsou velmi jasné, naše zákony jsou taky velmi jasné. Pokud tyto zákony budou dodrženy, pak máme všechny důvody věřit a očekávat, že pan Nikulin bude vydán do Spojených států," řekl Ryan. Odmítl, že během své návštěvy by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. Ryan se v Česku setkal mimo jiné s předsedou vlády v demisi Andrejem Babišem (ANO). "Mluvil jsem se svými protějšky o potřebě dodržovat zákony," podotkl.

Spojené státy Nikulina viní z hackerských útoků. Česká policie muže zadržela v roce 2016 na základě amerického zatykače. O jeho vydání má zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí je na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

Termín, kdy padne rozhodnutí ohledně vydání Nikulina, se nedávno posunul kvůli Ústavnímu soudu, který v únoru odložil vykonatelnost usnesení o přípustnosti vydání do doby, dokud neposoudí Nikulinovu ústavní stížnost. Podle některých zdrojů z ministerstva spravedlnosti to v praxi může znamenat zablokování vydání na dlouhou dobu.