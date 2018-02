FUJ! Třetina mužů si nemění spodní prádlo! Jak často ho prát?

Třetina mužů nosí použité spodní prádlo více než jednou, žen se k tomu přiznalo jen deset procent. Další čtyři procenta mužů přiznala, že aby si mohla vzít spodní prádlo znovu, nosí ho naruby. Vyplývá to z průzkumu prodejce oblečení Banana Moon Clothing.

Vezmete si na sebe dva dny po sobě stejné tričko nebo hned po prvním nošení putuje do koše na praní? Právě na to, jak často lidé perou oblečení, se zaměřil průzkum prodejce oblečení, o kterém informuje Daily Mail. A výsledky jsou hodně šokující, především co se spodního prádla týče.

Každý lékař vám řekne, že měnit spodní prádlo je nezbytné každý den. Jenže ne všichni si rady odborníků berou k srdci. Až třetina mužů neváhá obléct použité spodní prádlo i více než dvakrát, než si ho vyperou. K podobným praktikám se naopak uchyluje jen deset procent žen.

Není to ale jen spodní prádlo, které lidé nosí déle, než by měli. Více než čtvrtina žen připustila, že si oblékne podprsenku více než pětkrát, než ji vypere, 6 procent žen si ji pak oblékne nejméně desetkrát, než putuje do pračky.

Jeansy na sobě obvykle lidé mají před vypráním pětkrát, košile, blůzky a šaty pak v průměru dvakrát. Téměř pětina mužů připustila, že si nikdy nepere kravatu.

Jak často byste měli prát jednotlivé typy oblečení, aby se v nich nehromadily škodlivé bakterie, se podívejte v tabulce!