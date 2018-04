Tři české univerzity patří mezi 10 nejlepších v "nové" Evropě!

Tři české univerzity podle nového žebříčku THE New Europe 2018 ranking se řadí rovnou mezi první desítku. Ze 13 evropských zemí, které se postupně připojily k Evropské unii od roku 2004, bylo hodnoceno 53 vysokých škol. Za Českou republiku nejlépe dopadla Univerzita Karlova v Praze, která se umístila na 4. místě. Masarykova univerzita v Brně skončila na 7. místě a o tři příčky za ní se nachází Univerzita Palackého v Olomouci.

Společnost Times Higher Education (THE) zveřejnila na svých webových stránkách výsledky hodnocení evropských vysokých škol pro rok 2018. Společnost hodnotila celkem 53 vysokých škol ze 13 evropských zemí, které se staly součástí Evropské unie od roku 2004. Výjimkou je Malta, která se v žebříčku nenachází.

Za Českou republiku bylo hodnoceno až 13 vysokých škol, z nichž nejlépe dopadla Univerzita Karlova v Praze, která se umístila na 4. místě. Na 7. místě ji následovala Masarykova univerzita v Brně a na 10. místě pak skončila Univerzita Palackého v Olomouci.

Ze všech zemí nejlépe dopadla Univerzita v Tartu, která se nachází v Estonsku. Za ní se na druhém a třetím místě zařadily dvě univerzity z Kypru, a to Kyperská technologická univerzita a Kyperská univerzita.

Společnost THE zveřejnila tento žebříček na globálním summitu The Excellence Research: New Europe Summit, který uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci od 24. do 26. dubna 2018. Cílem summitu bylo hodnotit současné významné instituce a dále růst vzdělání ve střední a jižní Evropě.