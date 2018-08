Tři čeští vojáci zemřeli při atentátu na východě Afghánistánu

K neštěstí došlo dnes ráno okolo 3:50 středoevropského letního času při patrole v okolí základny Bagrám v afhánské provincii Parwan. "Patrola prováděla běžnou činnost ve stanoveném prostoru Následkem útoku sebevražedného atentátníka utrpěli tři čeští vojáci, rotný M. M. (1982), desátník K. B. (1990) a desátník P. Š. (1993) smrtelná zranění," informoval generální štáb Armády ČR v tiskové zprávě.

Rodiny vojáků byly informovány, k dispozici jsou jim vojenští psychologové a vojenští kaplani.

„Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Ministr je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

„Zpráva o úmrtí vojáků je vždy ta nejhorší, velmi mě to zasáhlo. V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům,“ sdělil náčelník Generálního štábu armády České republiky generálporučík Aleš Opata.