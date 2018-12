Chlapci znásilnili mladou mámu! Nechali ji v lese napospas zvěři

Alexander (29) z Ruska nahlásil zmizení své ženy Anastasie Orlove (28), se kterou má dvě děti. Po rozsáhlém pátrání byla žena nalezena mrtvá v lese. Policie během vyšetřování zjistila, že byla Orlova cestou z práce napadena třemi chlapci.

Nejstaršímu Mikhailovi Nikorichovi bylo 16 let, Ivanovi P. 15 let a Maximovi M. 14 let. Útočníci ženu udeřili do hlavy, znásilnili a poté uškrtili páskem. Policie uvedla, že se jedná o gang, informoval deník Dailymail.

Tělo ženy, které útočníci nechali v lese, ohlodala divoká zvířata. Útočníci se policii k činu přiznali. Podle jejich příbuzných i přátel to jsou hodní chlapci, kteří by ničeho takového nebyli schopní. "Nemůžu si ani představit, že by to udělali," řekl jeden z jejich kamarádů.