Tři cizinci surově zbili návštěvníky herny. Soud je poslal do vazby

Soud poslal do vazby trojici cizinců, kteří měli podle policistů koncem září v Pardubicích v Polabinách napadnout návštěvníky herny. Za poslední dobu se jedná o několikátý podobný případ. Už dříve tam policisté vyšetřovali i úmrtí ženy, která za nejasných okolností vypadla z okna ubytovny.

Incident se měl stát 28. září o půl čtvrté ráno v Bělehradské ulici. Zatímco se jeden napadený dokázal i přes svá zranění dostat na čerpací stanici a požádat o pomoc, druhý údajně čelil trojnásobné přesile.



"Trojice mužů poškozeného kopala nejen do oblasti hrudníku, ale i hlavy," řekl Jiří Tesař, mluvčí pardubické policie. Co rozpoutalo konflikt, kriminalisté zjišťují. "Všichni tři muži jsou obviněni ze zločinu těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí 5 let vězení," doplnil Tesař.

Až varovný výstřel zastavil cizince, který měl se svým komplicem brutálně zmlátit v jedné pardubické restauraci pětadvacetiletého hosta. Znovu to mělo být v Polabinách.

Strážníci do míst, ve kterých se stal tento případ, jezdí ročně řešit desítky konfliktů. Loni tady policie vyšetřovala podezřelý pád pětačtyřicetileté ženy ze šestého patra. Kriminálka se domnívala, že ji někdo z okna strčil a uskutečnila i prověrku na místě.



Případ skončil obžalobou 46letého cizince, ale soud ho nakonec pro nedostatek důkazů osvobodil.