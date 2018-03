Tři řidiči projeli křižovatkou na červenou, poslední boural. VIDEO

Na křižovatce v Pardubicích se minulý týden děly věci. Muž tam zachytil na kameru tři řidiče, kteří projeli křižovatkou na červenou. Nejdřív to udělaly dva kamiony a pak osobní auto. To navíc nabouralo řidiče, který jel na zelenou. Všem hrozí mnohatisícová pokuta a pět trestných bodů.

Video slouží jako jasný důkaz, že spoléhat se pouze na barvy na semaforu prostě nestačí. Muž z Pardubic se naštěstí podíval doprava a jediné otočení hlavou mu zachránilo život. "Kdybych do té křižovatky vjel o 5 sekund dříve, tak už bych byl asi mrtvý," řekl poškozený řidič.

Na zelenou tak zůstal stát a nestačil se divit. Křižovatkou nejprve proletěl první kamion. Pak i druhý a nakonec to ještě na červenou vzala řidička osobního auta. Ta už do muže narazila. Naštěstí to odneslo pouze zrcátko jeho auta.

Žena prý měla na semafor zakrytý výhled a myslela si, že má stále zelenou. "Důvodem, proč jela na červenou, bylo to, že přes konstrukci návěsu kamionu neviděla na semafor," řekl poškozený řidič.

Střet auta s kamionem mívá jen jednoho vítěze. Podle policie všichni tři řidiči porušili předpisy, druhý řidič kamionu zpytoval svědomí a na dálku se stihnul směrovkami omluvit.

Autor videa předal svůj záznam policii a ta už kontaktovala zaměstnavatele řidičů. "Je u nás měsíc a má zkušenosti z dřívějška. Takže by měl takové věci znát. Uvidíme, jak se rozhodne vedení," řekl Marek Zákravský, vedoucí nákladní dopravy ve firmě řidiče.

Štáb televize Nova vyrazil ke zmíněné křižovatce znovu. Za čtvrt hodiny se mu podařilo natočit hned dva řidiče, kteří také jeli na červenou. Záběry pak předali policii, která se touto věcí bude zabývat. "S tímto porušením se setkáváme téměř denně," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Za jízdu na červenou je pět trestných bodů. Pokud řidič s přestupkem souhlasí, dostane pokutu dva a půl tisíce korun. Pokud ne, případ jde do správního řízení, kde už je trest dvojnásobný.