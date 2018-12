Třináct miliard do modernizace železnic. Kde pojedeme rychleji?

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) schválila vypsání šesti soutěží na stavby za 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridoru z pražského Smíchova do Černošic nebo ze Soběslavi do Doubí u Tábora. Informoval o tom tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař.