Tropická bouře Leslie se žene na Evropu. Zesílí až na hurikán!

Leslie je letos už dvanáctým meteorologickým jevem, který dostal vlastní jméno. V tuto chvíli se bouře nepohybuju příliš rychle, v několika následujících dnech by ale mohla zesílit na hurikán. Podle meteorologů tomu napomůže teplejší voda, nad kterou bouře míří.

"V úterý se Leslie pomalu přesune na jih a v polovině týdne se z ní pravděpodobně stane hurikán," popsal meteorolog Steve Travis ze společnosti Accuweather. Podle něj zatím lidem nehrozí žádné nebezpečí, pevninu by měl v nejbližší době minout.

V ohrožení v průběhu tohoto týdne budou pouze Bermudy, kde se musí připravit na vysoké vlny. Poté, co Leslie opustí centrální Atlantik, mohla by zamířit na Azory a dál do Evropy. Následky hurikánu by mohly pocítit především na Britských ostrovech, kam přinese silný vítr.