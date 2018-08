Smrtící tropická klíšťata v Česku: Přinesou je ptáci, nebo mazlíčci

Obří klíšťata, která byla nalezena v Německu, se mohou dostat až do České republiky. Využívají především migrace ptáků, nebo si je můžete přivézt i z dovolené.

V Německu, především v Dolním Sasku a Hesensku, objevili tropická klíšťata, která mohou přenášet krymsko-konžskou hemoragickou horečku. Ta je doprovázena bolestmi hlavy, zad, překrvenými spojivkami nebo hrozí krvácení z plic.

I když se neoznačují tato klíšťata jako evropská a žijí především v Africe, můžeme je nalézt v jižní částí Evropy, a to ve Španělsku, Itálii nebo na Ukrajině. "Klíště se už běžně vyskytuje v Evropě, a to v Itálii, Španělsku, Turecku nebo na Ukrajině. V Německu bylo však objeveno nově," řekl pro TN.cz parazitolog Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Do Německa se mohla klíšťata dostat především díky migraci ptáků. "Do Německa se musela klíšťata dostat jedině s migrujícími ptáky. Pokud jich bylo nalezeno víc, musela tam být přenesena dřív,“ řekla pro TN.cz Nataliia Rudenko z Parazitologického ústavu.

Dospělá klíšťata potřebují pro svůj vývoj čas, je tedy pravděpodobné, že se do Německa dostala již před pár lety. Také využívají vlhkého, teplého prostředí. "Klíšťata potřebují čas, podmínky a svého hostitele. Samička napadne hostitele a nasaje krev. Poté naklade několik vajíček, které jsou schované ve vlhkém, teplém prostředí. Z vajíček se vylíhnou larvy, které člověk ani nevidí, i když na něm jsou. Mají totiž barvu lidské kůže. Larvy pak mohou přenášet patogeny, které způsobí onemocnění," dodala Natalia Rudenko.

Jelikož je Německo sousední zemí České republiky, je tedy pravděpodobné, že se sem klíšťata mohou dostat. Na vině je stále větší migrace ptáků, ale i zvířat, která se stěhují za lepšími podmínkami pro život. Přivézt je však můžete i z dovolené. "S migrací se mohou klíšťata dostat do Česka, je to jedna z možností. Také se sem mohou dostat díky domácím mazlíčkům. Lidé cestují s domácími mazlíčky, kteří chytí klíště, vy si toho nevšimnete a jedete zpět z Německa do Čech. Poté klíště spadne z vašeho psa a začne si hledat dalšího hostitele," doplnila Nataliia Rudenko.

V České republice zatím nebyl zaznamenán výskyt tohoto druhu, časem by se však na území mohl usadit. "V České republice zaznamenáno klíště nebylo. Je pro něj stále lepší spíše kontinentální klima," dodal Jan Votýpka.

