Tropické sinice ohrožují rybníky! Za pár let se možná nevykoupeme

Odborníci v letní sezoně odebírají vzorky z rybníku Svět jednou za čtrnáct dní. Rozhodně teď nedoporučují koupat se v této vodě alergikům, těhotným ženám a dětem.

Podle expertů z třeboňského botanického ústavu se v rybníku Svět objevily čtyři nové druhy sinic. Mezi nimi je i tropický druh, což potvrdili i akademici z ústavu Akademie věd.



Dlouhotrvající teploty nad pětadvacet a třicet stupňů Celsia výskytu sinic jenom nahrávají. Zatímco ještě na jaře byla v rybníku Svět průhlednost kolem sedmdesáti centimetrů, teď je to už pouhých patnáct. Odborníci rybník Svět monitorují od roku 2001 a kvalitu jeho vody hodnotí i Komise pro lázeňství a životní prostředí.

Obecně platí, že lidé by měli být nyní při koupání ve volné přírodě obezřetní. Tropická vedra zhoršila kvalitu vody natolik, že ve srovnání s předchozími lety nevyhovuje hygienickým limitům poměrně hodně míst. Podrobné informace najdete na stránkách jednotlivých hygienických stanic.

Lidé by se po vykoupání v přírodě měli osprchovat a to včetně hlavy, ve vlasech se totiž drží sinice nejvíce. Podle odborníků se možná už za deset let ve volné přírodě ani nevykoupeme.