Tropický ráj v lednickém zámku. Tento skleník připomíná Amazonii

Už s prvním nádechem poznáte rozdíl. Teplý vlhký vzduch a vůně desítek exotických rostlin, které vám rozdráždí nosní dírky. V lednicko-valtickém areálu najdete kromě nádherného zámku i tento skvost!

Je to, jako byste se ocitli v úplně jiné zemi, třeba v Amazonii. Kolem jsou divoké orchideje, bambusy a banánovníky. Člověk nemusí být zanícený biolog, aby ho návštěva palmového skleníku v Lednici nadchla. "Nejcennější rostlinou skleníku je cykas píchoš Altensteinův (Encephalartos altensteinii), který je starý zhruba 400 let," uvedl zahradní architekt Oto Bernad.

Lichtenštejnové, kteří skleník v 18. století vystavěli, prahli po technických novinkách. Lednický skleník měl být napodobeninou londýnských botanických zahrad Kew Gardens.

Zámecký skleník je 92 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. Koruny některých palem sahají až po jeho střechu a vytvářejí tak dojem tropického pralesa. Skleník léta udivuje jak dospělé, tak i děti.

Skleník stojí hned vedle zámku Lednice a do jeho prostor může úplně každý - tedy kromě psů, které byste měli nechat doma. Dospělí zaplatí za vstup 80 korun, děti ho mají do šesti let zdarma.

V blízkosti zámeckého skleníku je hned několik restaurací. Připravte se ale na to, že si připlatíte - průměrně dáte za hlavní jídlo až 180 korun. Otevírací doba je od devíti do pět hodin odpoledne, a pokud přijedete autem, můžete ho nechat na parkovišti 100 metrů od samotného zámku. Za hodinu parkování zaplatíte 30 korun.

A pokud si myslíte, že je palmový skleník jenom o květinách, mýlíte se. Součástí je i jezírko, kde se prohánějí kapři.