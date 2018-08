Po tropech přijde velké ochlazení! Teploty klesnou o deset stupňů

Stále platí výstraha před velmi vysokými teplotami, které mají být nejvyšší právě v pondělí. Přes den by mohlo být až 35 °C. Velmi teplé a suché počasí potrvá i v dalších dnech, ochladit by se podle meteorologů mělo až koncem týdne.

Po velmi teplé noci nás čeká horké a suché pondělí. Teploty se budou pohybovat kolem 29 až 33 °C, na jižní Moravě může být podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) až 35 °C. Na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku se mohou ojediněle objevovat bouřky.

Meteorologové už v neděli kvůli velmi teplému počasí vyhlásili výstrahu před vysokými teplotami. Kvůli dlouhodobému suchu je také stále platná výstraha před možným vznikem požárů. "Velmi teplé a suché počasí potrvá i v dalších dnech, výraznější ochlazení očekáváme až koncem příštího týdne," upozorňuje ČHMÚ.

V úterý by se měly teploty pohybovat kolem 27 až 31 °C, na jihu Moravy může být až 32 °C. Na většině našeho území by mělo být jasno až polojasno, z počátku dne zejména v severní polovině území se mohou ojediněle objevovat přeháňky.

Ani ve středu se nedočkáme výrazné změny, teploty budou stále atakovat tropickou třicítku, přes den by mělo být kolem 29 až 33 °C. Obloha by měla být jasná až polojasná.

Ve čtvrtek se podle ČHMÚ mohou při přechodně zvýšené oblačnosti objevovat přeháňky nebo bouřky, přes den by mělo být převážně jasno až polojasno. Teploty budou i nadále stoupat k 29 až 33 °C.

Až v pátek by měla přijít změna. Na většině území by mělo být zpočátku polojasno až oblačno, od severozápadu se pak začně zatahovat. Meteorologové očekávají na většině území občasný déšť nebo přeháňky, místy dokonce i bouřky. Teploty se vyšplhají k 25 až 29 °C, na východě až k 31 °C.

Přes víkend by se pak mělo dále ochlazovat, teploty v sobotu klesnou k 21 až 25 °C, v dalších dnech by pak mělo být kolem 18 až 23 °C. Během víkendu by se mělo opět vyjasňovat, přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle.