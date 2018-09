Tropy vystřídá podzim! Brzy se ochladí o 15 stupňů, varují experti

Ačkoliv se ráno nad některými místy v Česku přehnaly bouřky, odpoledne už bylo většinou jasno a teploty se vyšplhaly až ke 30 stupňům. Slunečné počasí by ale mělo vydržet jen do pátku, pak přijde prudké ochlazení.

Bouřky ráno zasáhly řadu míst Česka. Například v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku zatopil prudký liják část města, včetně jednoho z místních průmyslových podniků. Odpoledne už byla obloha téměř bez mráčku a teploty vystoupaly na tropickou hodnotu.

Extrémně teplého počasí si ale dlouho neužijeme. Už v noci na sobotu se prudce ochladí a o víkendu teploty jen zřídka překročí dvacítku. V noci bude ještě o deset méně. Chladné počasí vydrží i v začátku příštího týdne.

Studená fronta přinese také přeháňky a déšť. Ojediněle se mohou objevit bouřky, které ale budou častější až v pondělí. Bude vát silný vítr, který by měl v nárazech dosahovat až 90 kilometrů za hodinu.

Ochlazení bylo přitom podle meteorologů jen otázkou času. V posledních týdnech totiž v Česku panovalo nadprůměrně teplé počasí, teploty překračovaly ty běžné asi o deset stupňů.

Dá se proto říct, že teď se vrátí na hodnotu, která je pro září normální, my to ale pocítíme jako obrovský teplotní skok. Tropické teploty už se podle odborníků letos do Česka nevrátí, kratší babí léto ale nevylučují.