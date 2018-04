Trpí psychickými problémy? Tohle si o Koukalové myslí psycholog

Kvůli přetrvávajícím bolestem lýtka odpískala česká biatlonová jednička poslední sezónu a už potvrdila, že nenastoupí ani do té nadcházející. A po publikování vlastní knihy to vypadá, že se k biatlonu dost možná nevrátí nikdy.

Podle vlastních slov nemá dobré vztahy s kolegyní Veronikou Vítkovou, trenéra Jindřicha Šikolu pak viní ze svých problémů s jídlem. Po dlouhých deseti letech boje s anorexií a bulimií šla s pravdou ven. "V tomto případě je to snaha uzavřít v sobě některé věci, které v sobě sportovec držel delší dobu. Je otázka, jestli tohle byl ten nejlepší způsob, jak se s něčím vypořádat, vypustit to takhle na veřejnost," myslí si sportovní psycholog Václav Petráš.

Koukalová podle něj sebrala odvahu se se vším svěřit díky výkonnostní pauze. "Dostala se pryč z toho kolotoče a prostředí, ve kterém zřejmě nepanovaly úplně optimální vztahy. To ji možná inspirovalo k tomu, aby se některé věci týkající se vztahů v kolektivu dostaly ven," popsal.

Mezi sportovci je prý poměrně běžné, že se navzájem pomlouvají. "Setkávám se s tím u sportovců ve chvíli, kdy odcházejí z nějakého klubu, jelikož si myslí, že tak končí jejich etapa společného působení třeba s nějakým trenérem. V té chvíli si otevřou pusu a řeknou věci, které by se na veřejnost možná dostat neměly," vysvětlil psycholog.

Že by Gábina trpěla nějakými psychickými problémy, si nemyslí, spíš mohlo jít o frustraci či nevyřešené konflikty. "Chtěla dát na veřejnost svůj úhel pohledu ještě před tím, než se dostane na veřejnost pohled někoho jiného. Aby ona ovlivnila, jak se na situaci bude veřejnost dívat," tvrdí Petráš.

Optimální komunikační styl to ale není. Koukalová podle něj měla začít tím, že si promluví s lidmi, do kterých se v knize opřela, mezi čtyřma očima. Ti totiž byli z nařčení docela překvapeni.

Návrat do biatlonové reprezentace si tím dost zkomplikovala. "Pokud by se vrátila zpátky do skupiny, ta bude už vždycky vědět, že se něco takového stalo. Budou si dávat pozor, co před ní říkají a jak to říkají. Vzadu v hlavě bude hlodat možnost, že se to zase objeví někde v knize," dodal psycholog. O žádné pálení mostů za biatlonovou kariérou ale podle něj nejde. Nepřekvapilo by ho, kdyby se za nějakou dobu vše vrátilo do starých kolejí.

