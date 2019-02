Třpytivá psí varlata: Majitelé psů volí bizarní estetickou úpravu

Jakoby jim mezi nohami visela vánoční baňka nebo disko koule. Intimní partie některých psů se změnily v blyštivý estetický šok. Na některých facebookových profilech ze Spojených států se začaly objevovat diskuze a snímky zaměřené na toto “vylepšení“.



Uživatelé sociálních sítí se dělí do tří skupin – “okrasný“ trend buď podporují, další jej považují za neškodný vtip, třetí skupina ovšem považuje celý výmysl za velmi nevhodný. “Je mi těch psů líto. Lidé zvířatům udělají cokoliv a považují to za zábavu. Je to špatné,“ napsala do diskuze na facebooku Linda Kentová.



Pro úpravu oblasti psího genitálu je prý nejvhodnější kukuřičný sirup jako lepidlo a jedlé třpytky. Psi si totiž toto místo rádi olizují a i přes zjevnou nevkusnost je jejich majitelé mají rádi a nepřejí jim žádnou úhonu. O trend se zajímají i další uživatelé, někteří žádají o radu, jak zajistit třpytivý rozkrok svých domácích mazlíčků.