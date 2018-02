Trump chce dát zbraně učitelům. Mají bránit střelbám ve školách

"Pokud by učitelé měli dobré zbraně, dalo by se těmto útokům předejít. Zbraně by měli učitelé ukryté a chodili by na zvláštní výcvik, který by je připravil," prohlásil Trump během setkání v Bílém domě s přeživšími floridského masakru.

reklama

Americký prezident má za to, že neozbrojené školy přímo vybízejí k podobným útokům. Ve své předvolební kampani v roce 2016 přitom Trump tvrdil, že zbraně ve školách nemají co dělat a otevřeně za podobný návrh kritizoval svou sokyni Hillary Clintonovou.

Učitelů na amerických základních a středních školách je přibližně 3,4 milionu. Stali by se tak nejpočetnější ozbrojenou složkou USA. V americké armádě je v aktivní službě cca 1,4 milionu lidí. S rezervisty je to přibližně tři miliony lidí.

Trump také slíbil, že zpřísní prověřování osob, které si zbraně kupují. Chce klást větší důraz na jejich psychickou stránku a duševní zdraví. Zároveň ujistil přítomné, že své sliby bere velmi vážně.

Tisíce studentů ve středu protestovalo před sídlem floridského zákonodárného shromáždění a dožadovali se naopak zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Mezi nimi i ti, kteří přežili masakr na střední škole Parklandu.

Devatenáctiletý bývalý student Nikolas Cruz střílel z legálně drženého samopalu. Ten si dle legislativy Spojených států mohl legálně zakoupit. Za poslední rok si pořídil minimálně deset střelných zbraní, přestože se v minulosti léčil na psychiatrii. Cruz čelí obvinění ze sedmnáctinásobné vraždy, za kterou může dostat i trest smrti. Vypovídat bude podle obhájců výměnou za doživotí.